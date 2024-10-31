Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Motosiklet Denetimlerinde 34 Sürücüye 237 Bin TL Ceza

Mersin'de Motosiklet Denetimlerinde 34 Sürücüye 237 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin polisinin motosiklet denetimlerinde 34 sürücüye toplamda 237 bin 124 TL ceza uygulandı. Denetimlerde 2 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, 8 motosiklet trafikten men edildi.

Mersin polisinin motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, eksiklikleri bulunan 34 sürücüye 237 bin 124 TL ceza uygulandı. Denetimlerde 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 8'i de trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması, asayiş olaylarının önlenmesi, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç delillerinin yakalanması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Halka açık yerlerde ve ikinci el motosiklet satıcılarına, tamircilere ve motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde, 13 farklı noktada 52 ekip ve 121 personel görev aldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde 678 motosiklet kontrol edilirken, 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi. 8 motosikletin de trafikten men edildiği uygulamada eksiklikleri tespit edilen 34 sürücüye ise toplam 237 bin 124 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca birçok hacizli ve yakalamalı motosiklette ele geçirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa mersin Güncel trafik

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

 Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy göreve başladı! Makamdan ilk fotoğraf

Makamdan ilk fotoğraf! Resmen göreve başladı

 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?

Tutuklanan CHP'li başkan hakkında sessizliğini bozdu
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor

Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? E-devlet sorgulama ekranı! Sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? 1 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! RAMAZAN NE ZAMAN? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? CAN AKSOY KİMDİR? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kaç yaşında ve görev yerleri neresi? HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sorgulama ekranı! 31 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Az önce deprem mi oldu? 31 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bursaspor-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor-Turgutluspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 31 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Seray Sever kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seray Sever kaç yaşında, nereli? Seray Sever biyografisi! Leyla son bölüm izle! Leyla dizisi 7. bölümde neler oldu, Leyla son bölüm özeti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.