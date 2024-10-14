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Mersin'de Motosiklet Denetimlerinde 107 Bin TL Ceza

Mersin'de Motosiklet Denetimlerinde 107 Bin TL Ceza
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Mersin'de Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde, eksiklikleri tespit edilen 16 sürücüye toplam 107 bin 356 TL ceza kesildi. Ayrıca, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi ve 6 motosiklet trafikten men edildi.

Mersin'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kaçmaya çalışan bir sürücü yakalandı. Denetimlerde eksiklikleri tespit edilen 16 sürücüye 107 bin 356 TL ceza kesilirken, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 6 motosiklet de trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması, asayiş olaylarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Halka açık park ve bahçeler ile motosikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 16 farklı noktada 67 ekip ve 148 personel görev aldı.

Denetimlerde, 842 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 637 motosiklet kontrol edildi. Kontrollerde 3 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi, 6 motosiklet ise trafikten men edildi. Uygulama noktasından 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir motosiklet sürücüsü de yakalanarak cezai işlem uygulandı. Eksiklikleri tespit edilen 16 sürücüye ise toplam 107 bin 356 TL ceza kesildi. Denetimlerde ayrıca, bir şahıstan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosiklet Politika Güvenlik 3-sayfa Asayiş trafik mersin Suç

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