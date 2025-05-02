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Mersin'de Motosiklet Denetimleri: 1645 Araç Trafikten Men Edildi

Mersin'de Motosiklet Denetimleri: 1645 Araç Trafikten Men Edildi
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Mersin polisinin yaptığı denetimlerde, kontrol edilen 48 bin 200 motosikletten 1645'i trafikten men edildi. Denetimlerde çalıntı ve hacizli motosikletler de ele geçirildi.

Mersin'de motosikletlilere sıkı takip: Bin 645 motosiklet trafikten men edildi

MERSİN - Mersin polisinin motosikletlere yönelik denetimlerinde kontrol edilen 48 bin 200 motosikletten bin 645'i trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Trafik Denetleme Şubesi koordinesinde il genelinde asayiş olaylarının önlenebilmesi, çalıntı motosikletlerin yakalanması, trafik güvenliğinin sağlanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Kent genelinde 56 farklı noktada yapılan uygulamalarda 48 bin 200 motosiklet kontrol edildi. Kontrollerde çalıntı 8, hacizli 12 motosiklet yakalandı. Denetlenen motosikletlerden bin 645'i ise trafikten men edildi.Denetimlerde polis ayrıca aranan 2 şahsı yakaladı.

Ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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