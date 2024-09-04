Mersin'de Motor Kaputuna Giren Kedi Kurtarıldı

Mersin'de bir otomobilin motor kaputuna giren kedi, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarılarak araca girdiği 18 kilometre mesafedeki yaşam alanına geri bırakıldı.

Olay, Erdemli ilçesinde Türbe Caddesi'nde yaşandı. Soner Balcı isimli vatandaş sokakta arkadaşını beklediği esnada bir otomobilin motor kaputundan kedi sesi geldiğini duydu. Otomobilin hareket etmesi halinde kedinin zarar görebileceğini düşünen Balcı, çevrede otomobilin sahibini aradı. Bir süre sonra da otomobilin sahibinin gelmesi üzerine vatandaşlar kedi için kurtarma çalışması başlattı. Önce kedinin yeri tespit edildi, ardından bir esnaf kediyi sıkıştığı yerden çıkararak otomobilin içine bıraktı.

Bu tür olaylarda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ifade eden Soner Balcı, "Buradan geçerken kedi sesi duydum, motor kaputunun içine girmiş. Mahalle sakini Adnan abi kurtardı, arabanın içine koydu. Şimdi araç sahibi arkadaş Arpaç'a götürüp yavru kediyi yerine bırakacak. Herhangi bir yarası yok sapasağlam. Duyarlılık gösterip kurtardık kediyi, herkes yardımcı olsun hayvanlarımıza" dedi.

Sürücü daha önce aracını park ettiği ve yavru kediyi de gördüğü ilçe merkezine 18 kilometre mesafedeki Hacıhalilarpaç Mahallesi'ne giderek kediyi ailesine kavuşturdu. - MERSİN