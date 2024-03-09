Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Mobilya Eşyaları Arasında 94 Kilo Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:

Mersin polisinin yaptığı çalışmada mobilya eşyaları arasına zulalanmış halde 94 kilo 760 gram ağırlığında 557 bin 441 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli de yakalandı.

Mersin polisinin yaptığı çalışmada mobilya eşyaları arasına zulalanmış halde 94 kilo 760 gram ağırlığında 557 bin 441 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli de yakalandı.

Alınan bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mersin'de mobilya eşyaları içerisine zulalanmış vaziyette yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine belirlenen bir tır takibe alındı. Bir süre takip edilen tır operasyonla durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de katıldığı arama da tırda yüklü konteyner de bulunan mobilya eşyalarının arasına zulalanmış 94 kilo 760 gram ağırlığında 557 bin 411 adet captogan ele geçirildi.

Polis operasyon çerçevesinde ise 5 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Mersin Narkotik Suçlar 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Muratpaşa adayı Erhan Aktı kimdir? DEM Parti Antalya Kumluca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kumluca adayı Haydar Çelik kimdir? DEM Parti Antalya Korkuteli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Korkuteli adayı Remzi Yıldız kimdir? DEM Parti Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Konyaaltı adayı Alaettin Güven kimdir? DEM Parti Antalya Kepez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kepez adayı Selami Özyaşar kimdir? DEM Parti Antalya Kemer Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kemer adayı Dursun Satıcı kimdir? DEM Parti Antalya Kaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kaş adayı Medeni Kaya kimdir? DEM Parti Antalya Gazipaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Gazipaşa adayı Medeni Kaya kimdir? DEM Parti Antalya Finike Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Finike adayı Kamil Dağ kimdir? DEM Parti Antalya Elmalı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Elmalı adayı Abdullah Keser kimdir? DEM Parti Antalya Döşemealtı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Döşemealtı adayı Cavit Dağ kimdir? DEM Parti Antalya Alanya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Alanya adayı Mehmet Şirin Filiz kimdir? DEM Parti Antalya Aksu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Aksu adayı Rezzan Çelik kimdir? DEM Parti Adana Tut Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Tut adayı Memet Kösele kimdir? DEM Parti Adana Samsat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Samsat adayı Yasin Ertan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title