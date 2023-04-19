Mersin'de mobilya atölyesi yangını kontrol altına alındı

Mersin'de bir mobilya atölyesinde başlayarak bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Mersin'de bir mobilya atölyesinde başlayarak bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Merkez Akdeniz ilçesi Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinde akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer atölyelere de sıçradı. Yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) müdahale etti. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı, sağlık ekiplerinin de tedbir amaçlı bekletildiği yangın, ekiplerin saatler süren çalışmaları sonucu güçlükle kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 2 kişinin yaralandığı öğrenilirken, çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. - MERSİN