Mersin'de Minibüs Şoföründen Halatlı Saldırı

Mersin'de bir minibüs şoförü, trafikte tartıştığı aracın önünü keserek içindekilere halatlı saldırıda bulundu. O anlar, otomobilin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesinde meydana gelen olayda, trafikte aynı istikamete seyreden otomobil sürücüsü ile minibüs şoförü arasında tartışma yaşandı. Yol boyunca bir birlerine sözlü sataşarak el kol hareketi yapan taraflardan minibüs şoförü, bir süre sonra önünü keserek durdurduğu otomobildekilere halatla saldırdı. "Ne el kol yapıyorsun" diyerek otomobile doğru koşarak gelen minibüs şoförü, elindeki halatı aracı 2 kez vurduktan sonra minibüsüne binip uzaklaştı.

O anlar araç kamerasına yansıdı

Öte yandan, yaşanan olay, otomobilde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, otomobil sürücüsü ile minibüs şoförünün seyir halinde iken tartıştığı, bir süre sonra minibüs şoförünün otomobilin önünü keserek elinde halatla saldırdı anlar yer aldı. - MERSİN