Mersin'de Minibüs Kapısı Açık Hareket Etti, Öğrenci Düştü
Mersin'de bir minibüs kapısı açık olarak hareket etmeye başlayınca, içindeki öğrencilerden biri yere düştü. Şans eseri yaralanma olmadı ve öğrenci tekrar minibüse bindi. Olay anı kameralar tarafından kaydedildi.
Mersin'de minibüse binen öğrenci, araç kapısı açık hareket edince düştü.
Olay, Merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, öğrenciler şehir içinde toplu taşıma yapan minibüse bindi. Bu sırada minibüs kapısı açık olarak hareket edince, öğrencilerden biri yere düştü. Herhangi bir yaralanma olmazken, yerden kalkan öğrenci tekrar minibüse bindi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Vatandaşlar, minibüslerin kapıyı kapatmadan hareket etmemesini istedi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa