Mersin'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza saat 16: 00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 02 HU 197 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Atalar Mahallesi'nde İ.G.'nin kullandığı 33 AEU 033 plakalı hafif ticari araçla henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralıların Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. - MERSİN