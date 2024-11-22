Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Market Soygunu: 2 Şahıs Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir markete giren 2 şahıs, sahiplerinin depoda olduğu sırada arkadaşa bıçak dayayarak 7 bin TL çaldı. Jandarma ekipleri, olaydan sadece 2 saat sonra şüphelileri yakaladı.

Mersin'de girdikleri Rus kadına ait marketteki şahsın boğazına bıçak dayayıp kasadan yaklaşık 7 bin TL çalarak kaçan 2 kişi, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki akşam Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde bulunan Rus Anzhelika Shapkina'ya ait markette yaşandı. Alınan bilgiye göre, iş yeri sahibinin o anda depoda olmasını fırsat bilen kafalarında şapka olan ve yüzleri kapalı 2 şahıs, markete girerek Shapkina'nın arkadaşı B.A.'nın (53) boğazına bıçak dayadı. Bir kişi B.A.'nın başında beklerken, diğeri kasadaki yaklaşık 7 bin TL'yi aldı. Bu sırada şüphelilerden biri rehin aldıkları şahsı yumruklayıp, ardından da arkadaşıyla olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin gitmesinin ardından B.A., olayı iş yeri sahibi ve jandarma ekiplerine bildirdi. İl ve Erdemli İlçe Jandarma Tömük Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarında yüzlerini gizleyen 2 şüphelinin geldikleri yönü belirleyen ekipler, olaydan 2 saat sonra şahısların M.K. ile H.R. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden biri sokakta, diğeri ise saklandığı bir apart dairede yakalandı. Şüpheliler ile birlikte marketten çalınan paralar da ele geçirildi. Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri Erdemli Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bulunan paralar ise iş yeri sahibine teslim edildi.

Rus asıllı Türk vatandaşı Anzhelika Shapkina, olay günü akşam saatlerinde 2 kişinin iş yerine bıçakla girdiğini anlatarak, "Benim arkadaşım burada oturuyordu. Ben de depodaydım o sırada. Gelmişler arkadaşımı bıçakla rehin almışlar. Biri kasadan paraları almış. Birkaç kez da arkadaşıma vurmuşlar kaçmışlar. Bütün paraları almışlar" dedi.

Durumu jandarmaya bildirdiklerini aktaran Shapkina, "Jandarmaya çok teşekkür ediyorum. Çok iyi çalışmışlar, 2 saatte paraları bulup adamları yakalamışlar. Ben jandarmanın bu kadar iyi çalıştığını düşünmüyordum. Ben bulamazlar diye düşünüyordum, 2 saatte bulmuşlar" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Eski bakan da duruşma salonunda

Bebek katilleri hesap veriyor! Salonda sürpriz bir isim var

 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor

Af geliyor! 400 bin kişinin tüm borçları silinecek

 İngiltere'den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız

İngiltere'den Rusya'ya tarihi rest: Bu gece sizinle savaşırız
4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu

4 ülke tutuklama emrini uygulayacağını resmen duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı! Masterchef 22 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Poşete zam gelecek mi? 2025 Plastik poşet ücreti ne kadar olacak? Masterchef eleme adayı belli oldu mu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 22 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! FATİH ALTALYLI KİMDİR? Fatih Altaylı kaç yaşında, nereli ve nerelerde çalıştı? Fatih Altaylı'ya soruşturma mı açıldı, suçu ne? Fatih Altaylı'ya neden soruşturma başlatıldı? İsmail Saymaz'a soruşturma mı açıldı? İsmail Saymaz'a neden soruşturma açıldı, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.