Mersin'de Makarna Fabrikasında 11 İşçi Zirai İlaç Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Mersin'de faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında 11 işçi, zirai ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan Arbel Makarna Fabrikası'nda zirai ilaçtan etkilenenlerin olduğu yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Etkilenen 11 kişi sağlık ekiplerince Mersin Şehir Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi ve Toroslar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, tüm kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Zehirlenmelerin, bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynaklandığı ileri sürüldü. - MERSİN