Mersin'de lüks otomobilin tır kazası: 1 ölü

Mersin'de kontrolden çıkan lüks otomobilin tırın altına girdiği feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi Organize Sanayi Köprüsü'nde meydana geldi. Ömer Karadağ (37) 01 ABT 36 plakalı Audi marka otomobil, kontrolden çıkarak bir tırın dorsesinin altına girdi. Otomobil hurdaya döndüğü kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Karadağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer Karadağ hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN