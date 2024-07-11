Mersin'de limon yüklü kamyonun kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan limon yüklü kamyonun önce ağaca sonra duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Karahıdırlı Mahallesi Hacıalanı Yaylası güzergahında Kuyuboğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 53 K 2343 plakalı limon yüklü kamyon yokuş aşağı seyir halindeyken sürücü M.B. iddiaya göre ısınan frenleri tutmayınca aracın uçuruma yuvarlanmaması için son anda rampa olan bir tali yola girdi. Kamyon önce bir ağaca ardından da duvara çarptı. Kaza sonrası sürücü kabinde sıkıştı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kamyonda yolcu olarak bulunan işçilerin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN