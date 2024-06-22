Mersin'de limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı

Devrilen kamyondaki limonlar yola saçılırken, kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat aksadı

MERSİN - Mersin'de limon yüklü kamyon devrildi, 6 kişi yaralandı. Devrilen kamyondaki limonlar yola saçılırken, kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yayla yolu, aracın kaldırılmasıyla açıldı.

Alınan bilgiye göre, 73 AE 147 plakalı sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon, Ayvagediği yaylasından yüklediği limonla şehir merkezine hareket etti. Sarnıç rampasının geçtikten sonra virajda hızını alamayan kamyon devrildi. Sürücü ile kamyonda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si hastaneye kaldırılırken, 4'ü ayakta tedavi edildi.

Devrilen kamyondaki limonlar ise yola saçıldı. Şehir merkezine inen yayla yolunu tamamen kapatan kamyon nedeniyle ulaşım da yaklaşık 2 saat tek yönlü olarak durdu. Yayladan gelen araçlar ise jandarma ekiplerince diğer yollara yönlendirildi.

Yola saçılan limonlar gelen işçiler yardımıyla toplanırken, kamyon çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.