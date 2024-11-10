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Mersin'de Lastiği Patlayan Araçta Yardım Edenlere Çarpan Otomobil Kazasında Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

Mersin'de Lastiği Patlayan Araçta Yardım Edenlere Çarpan Otomobil Kazasında Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
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Mersin'in Silifke ilçesinde lastiği patlayan araçtakilere yardım edenlere çarpan otomobilin sebep olduğu kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda 5 kişi yaralandı, yaralılardan biri ağır durumda.

Mersin'in Silifke ilçesinde lastiği patlayan araçtakilere yardım için duranlara otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 Karayolu Silifke ilçesi Akdere mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, lastiği patladığı için duran 33 ATU 534 plakalı araç ile yardım için önünde duran 06 BHP 787 plakalı kamyonetten inenlere, Muhammet Furkan D. idaresindeki 54 ZZ 409 plakalı otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin çarptığı yayalardan Orhan Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. 5 yaralı ise ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan, Serdal Görür ile Rüştü Görür hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tedavisi süren 3 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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