Mersin'de Kuyumcuları Dolandıran 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de kuyumcuları dolandıran 3'ü kadın 4 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı, şahıslardan 34 adet sahte altın zincir ele geçirildi. Şüphelilerin sahte altınları kuyumculara satarken görüntüleri de ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kuyumculara sahte altın bozdurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası şüpheliler belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla S.T., Z.K., C.T.U. ve Ö.K. isimli 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 34 adet sahte altın zincir, 5 cep telefonu ve 47 bin 735 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden kadın şüphelilerden Z.K. tutuklandı. Z.K. ile komisyon karşılığında çalıştığı iddia edilen diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, şüphelilerin kuyumcularda sahte altını bozdurma görüntüleri de ortaya çıktı. - MERSİN