Mersin'de Kuyumcu Soygununu Gerçekleştiren 4 Şüpheli Adana'da Yakalandı

Mersin'de 16 milyon liralık altın ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, Adana'da yakalanarak tutuklandı. Soygun, elektronik sinyal bozucu kullanılarak gerçekleştirilmişti.

Mersin'de elektronik sinyal bozucu kullanarak girdikleri kuyumcudan 16 milyon liralık altın ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, Adana'da yakalandı.

Milyonluk kuyumcu soygunu, 6 Eylül'de merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Ulu Cami karşısında bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Hafta sonu tatilini fırsat bilen şüpheliler, sabaha karşı geldikleri kuyumcu dükkanının kepengini elektronik sinyal bozucu cihaz kullanarak açıp içeriye girdi. Yaklaşık 16 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve altın çalan maskeli şahıslar, daha sonra kepengi kapatarak kaçtı. İş yeri sahibinin dükkana gelmesiyle fark edilen soygunun ardından kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

2 bin motosiklet tek tek incelendi

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerası ve yaklaşık 2 bin motosikleti inceleyerek iz sürdü. Şüphelilerin iki motosikletle Adana'dan geldikleri, kameralara yakalanmamak için köy yollarını tercih ettikleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 'kasa hırsızlığı' suçundan sabıkalı 6 kişi, Adana'da yakalanarak Mersin'e getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden soygunu gerçekleştirdikleri belirlenen Cemal K., Sadık K., Şükrü B. ve Şaban A. tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

