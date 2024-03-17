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Mersin'de kuyumcu soyan hırsızlar yakalandı

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Mersin'de altın almak bahanesiyle kuyumcuya gelen 3 kadından biri iş yeri sahibini oyalarken, diğerleri vitrindeki altınları çaldı ancak polisin çalışmasıyla şüphelilerden 2'si yakalandı.

Mersin'de kuyumcu dükkanında iş yeri sahibini oyalayarak vitrindeki altınları çalarak kaçan 3 kadından 2'si yakalandı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mahmut Gökalp'in işlettiği kuyumcuya giren 3 kadın, iş yeri sahibine altın almak istediklerini söyledi. Bu sırada kadınlardan biri, iş yeri sahibini altın bakma bahanesiyle oyaladı. O anda diğer iki kadından biri tezgahın üzerine iki hamlede çıkarak kolye ucu dolu tablayı çaldı, diğeri de eteğinin altına gizledi. Şüpheliler, daha sonra alışveriş yapmadan kuyumcudan ayrıldı. Hırsızlık olayını kadınlar ayrıldıktan sonra fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra durumu polise bildirdi. Görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, şüphelilerden A.E. ve P.Ş.'yi yakaladı. Üçüncü şüpheli kadının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kuyumcudaki hırsızlık anına ait görüntülerde iki kadından birinin vitrinin içindeki tablayı aldığı, diğerinin elbisesinin altına gizlediği anlar yer almıştı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin 3.Sayfa Güncel Haberler

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