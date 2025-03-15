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Mersin'de Kuyumcu Dolandırıcılığı İddiası

Mersin'de Kuyumcu Dolandırıcılığı İddiası
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Mersin'deki bir kuyumcu, müşterilerini dolandırdığı iddia edilerek iş yerinin önüne gelen vatandaşlar şikayetçi oldu. Çeşitli altın işlemleri için kuyumcuyla anlaşan müşteriler, iş yerinin kapalı bulması üzerine yetkililere başvurdu.

Mersin'de bir kuyumcunun müşterilerini dolandırdığı iddia edilirken, iş yerinin önüne gelen müşteriler kuyumcuya ulaşamayınca şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcunun müşterilerini dolandırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı. İddiaları duyan vatandaşlar, kuyumcu dükkanının önüne gelerek bilgi almaya çalıştı. Kuyumcunun kayıp olduğu yönünde bilgiye ulaşan müşteriler, kapalı olan iş yerinden kimseye ulaşamayınca hakkında şikayetçi olarak suç duyurusunda bulundu.

İş yeri önüne gelen vatandaşlardan kimisinin kuyumcuya altınlarını daha sonra almak üzere bıraktığını belirtirken, kimisi de çeyrek altınlarını kuyumcuya bırakarak bilezik yaptırmak için sipariş verdiğini kaydetti. Depremzede olduğunu belirten bir kadın müşteri ise alacağı olan 400 bin lirayı 4 gün üst üste gidip geldikten sonra kuyumcudan alabildiğini söyledi.

İş yeri önüne gelen bazı vatandaşlarda verdikleri altına karşılık aldıkları imzalı kağıtları gösterdi. Vatandaşlar, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Polis ekipleri, kuyumcuda çalışanların ifadelerine başvurduğu, kuyumcuya ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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