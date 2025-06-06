Mersin'de Kurban Kesimi Sırasında 275 Kişi Yaralandı

Mersin'de Kurban Kesimi Sırasında 275 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Mersin'de gerçekleştirilen kurban kesimi sırasında toplam 275 kişi yaralanarak hastanelere başvurdu. Yaralılardan bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan 275 kişi hastanelere başvurdu.

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de Kurban Bayramı'nın ilk gününde yoğun olarak kurbanlıkların kesimi yapıldı. Merkez ilçelerde 52, Tarsus'ta 59, Anamur'da 50, Erdemli'de 38, Mut'ta 32, Gülnar'da 14,Silifke'de 13,Bozyazı'da 9, Aydıncık'ta 6 ve Çamlıyayla'da 2 olmak üzere toplam 275'si kendini yaraladı.Yaralananların bir kısmı kendi imkanı ile bir kısmı ise sağlık ekipleri tarafından hastanalere kaldırıldı.

Hastanede tedavileri yapılan yaralıların taburcu edildiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
40 uçağını kaybeden Putin'den misilleme! Başkenti İHA'larla vurdu

Putin'den misilleme! Ülkenin başkentini İHA'larla kana buladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.