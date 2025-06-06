Mersin'de Kurban Kesimi Sırasında 275 Kişi Yaralandı

Mersin'de genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan 275 kişi hastanelere başvurdu.

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de Kurban Bayramı'nın ilk gününde yoğun olarak kurbanlıkların kesimi yapıldı. Merkez ilçelerde 52, Tarsus'ta 59, Anamur'da 50, Erdemli'de 38, Mut'ta 32, Gülnar'da 14,Silifke'de 13,Bozyazı'da 9, Aydıncık'ta 6 ve Çamlıyayla'da 2 olmak üzere toplam 275'si kendini yaraladı.Yaralananların bir kısmı kendi imkanı ile bir kısmı ise sağlık ekipleri tarafından hastanalere kaldırıldı.

Hastanede tedavileri yapılan yaralıların taburcu edildiği bildirildi. - MERSİN