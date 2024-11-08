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Mersin'de Kumaş Yüklü Tırın Dorsesi Yandı

Mersin'de Kumaş Yüklü Tırın Dorsesi Yandı
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Tarsus'ta seyir halindeki kumaş ve banyo malzemesi yüklü tırın dorsesinin lastik bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı, maddi hasar meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki kumaş ve banyo malzemesi yüklü tırın dorsesi yandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana istikameti Çamtepe kavşağı civarında meydana geldi. U.Y.'nin kullandığı kumaş ve banyo malzemesi yüklü tırın 01 COV 61 plakalı dorsesinin lastik bölümünde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu ve çekiciyi dorseden ayırdı. Dorseyi saran alevler olay yerine intikal eden Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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