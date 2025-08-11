Mersin'de Korkunç Kaza: İki Kardeşe Motosiklet Çarptı, Biri Hayatını Kaybetti

Mersin'de Korkunç Kaza: İki Kardeşe Motosiklet Çarptı, Biri Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Mersin'de yaya olarak karşıya geçmek isteyen 5 ve 7 yaşındaki iki kardeşe motosiklet çarptı. Kazada 5 yaşındaki İsra hayatını kaybederken, diğer kardeş ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de karşıya geçmek için koşan 5 ve 7 yaşındaki 2 kardeşe motosiklet çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan feci kazada çocuklardan biri öldü, sürücü ile birlikte diğer çocuk yaralandı.

Kaza, merkez Akdeniz İlçesi Güneş Mahallesi 5856 no'lu sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 5 yaşındaki İsra ile 7 yaşındaki Muhammed Elosman kardeşler yaya olarak koşarak karşıya geçmeye çalışırken, sokaktan hızla gelen Y.E.K. (20) idaresindeki 31 N 0625 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile çocuklar ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. Anne feryat ederken çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak çocukları, yolun kenarına taşıyıp sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulansa alarak müdahale etti. Çocuklardan İsra hayatını kaybederken, diğer çocuk ve motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çocukların karşıya geçmeye çalıştığı anda gelen motosikletin çarpma anları ve sonrasında yaşananlar yer aldı.

Tedavisi tamamlanan motosiklet sürücüsünün ise gözaltına alındığı, adli işlemlerin yapıldığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
