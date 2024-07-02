Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Kopyaladıkları Otomobili Yıkayıp Parçalayarak Satan Şüpheliler Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de kopyaladıkları anahtarla çaldıkları otomobili önce yıkayıp ardından da parçalayıp satan şüpheliler yakalandı, 2'si tutuklandı. Şüphelilerin otomobili yıkama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de kopyaladıkları anahtarla çaldıkları otomobili önce yıkayıp ardından da parçalayıp satan şüpheliler yakalandı, 2'si tutuklandı. Şüphelilerin otomobili yıkama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bayram tatilinde aracını evinin önüne bırakıp şehir dışına giden şahsın çalınan aracıyla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şahsın aracı kopyaladıkları anahtarla çalıp parçalayarak sattığı belirlendi. 2 şüphelinin bir benzin istasyonunda otomobili yıkadığını da güvenlik kamerasından tespit eden polis, operasyon yaptı. Operasyonda otomobilin parçaları oto hurdacısında bulundu, 2'si hırsız 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ü serbest kalırken aracı çalıp yıkayan şüpheliler B.H. ve M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin Mahkeme Güvenlik Cezaevi Yakalama Hırsızlık Suç 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

 Mehmet Özhaseki, 'Çalışmaya devam edeceğiz' paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

 Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

 Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi

Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title