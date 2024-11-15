Mersin'de Köpeklere Aracın Çarpması Sonrası Tepkiler

Mersin'de özel bir veteriner kliniğinden yola fırlayan iki köpeğe araç çarptı. Köpeklerden biri telef olurken, diğeri yaralandı. Klinik yetkilileri, güvenlik kamerasına da yansıyan olay nedeniyle arkasına bile bakmadan uzaklaşan araç sürücüsüne tepki gösterdi.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir veteriner kliniğinde tuvaletini yapmak üzere dışarıya çıkarılacağı sırada bir köpek otomatik butona dokunarak elektronik kapıyı açtı. Bu sırada klinikteki diğer iki köpek sokağa fırladı. Sokaktan geçen bir aracın çarptığı Belçika kurdu cinsi Hilda isimli köpek ölürken, 'Alice' isimli köpek ise bacağından yaralandı. Kazanın ardından köpeklere çarpan aracın durmadan yoluna devam etmesi kliniğin güvenlik kameralarına yansıdı.

"Biz en azından bir özür beklemiştik"

Klinik yetkilisi Fatma Yalçın Esen, "Geçtiğimiz hafta 2 köpeğimiz diğer bir köpeğimizin kapıyı açması sonucunda dışarıya fırlıyor. Sokaktan hızlı bir şekilde gelen araç, 2 köpeği de altına alarak arkasına bakmadan yoluna devam ediyor. Biz en azından bir özür beklemiştik kendisinden. Köpeğimizin bir tanesi vefat etti, çok kötü durumdaydı. Diğerinin de tedavisi hala devam ediyor. Tam olarak yürüyebildiği söylenemez. Kalça operasyonu geçirdi, iç organlarında sıkıntı vardı. Çarpıp giden kişiden hala bir geri dönüş yok. Bizim beklediğimiz tek şey, ertesi gün gelip en azından köpeklerin nasıl olduğunu sorarak özür dilemesi ve üzüntüsünü dile getirmesiydi. Bunu da yapmadığı için şikayetçi olduk zaten" dedi.

Klinik önü olması nedeniyle sokaktan geçen sürücülerden daha dikkatli olmalarını isteyen Esen, "Burası sadece bir klinik önü değil, aynı zamanda bir yol. Dörtyol ağzı olması nedeniyle insanların daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor, ki bir klinik olduğu zaman hayvanlara karşı daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Araç, kazanın ardından arkasına bile bakmadan gidiyor" diye konuştu.

Olayın ardından polislerin geldiğini ve kamera görüntülerinden araç sahibine ulaşılmaya çalışıldığını aktaran Esen, "Plaka görüntüsünü tam net olarak alamadık kişinin. Yalnızca siyah bir araba olarak görünüyor. Aşırı hızlı zaten, durması mümkün değil. İnsanların bazı eleştirileri de var. Biz bunları kabul ediyoruz ama bu hızla zaten duramazdı. Karşısına bir çocuk da çıkabilirdi. Bizim gözümüzde şöyle bir durum var; ha bir insana çarpıp arkanı dönüp gitmişsin, ha bir hayvana çarpıp gitmişsin. Çünkü onlar da bizim canımız. Evladı gibi gören insanlar var ki, sahipleri çok kötü oldu" ifadelerini kullandı.

"Bacağında kırık vardı, plak uyguladık"

Yaralı köpeğin durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Dilan Yalçın ise, "Maalesef yaklaşık bir hafta önce çok üzücü bir olay yaşadık. Hilda ismindeki köpeğimizi kaybettik. 3-4 saat yaşadı ancak sonrasında hayatını kaybetti. Alice ismindeki 7 aylık köpeğimizin ise ilk 2 gün hayati riski vardı. Ortalama 70 saatten sonra operasyona aldık. Bacağında kırık vardı. Kırığına plak uyguladık. Şu an bacağına basıyor, antibiyotik tedavisi de devam ediyor. Sadece biraz anksiyetik problemleri başladı. Keşke diğerini de kaybetmeseydik" şeklinde konuştu.

Aracın kaza anında yüksek bir hızla sokaktan geçtiğini kaydeden Yalçın, "Sadece normalde olması gereken hızın 2-3 katında bir hızla gittiği için bu kadar hasar verebildi bir köpeğe. O yüzden bizim tek beklediğimiz en azından gelip bir köpeklerin halinin sorulmasıydı" dedi.

Öte yandan, aracın köpeklere çarptığı anlar kliniğin güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi. Görüntülere klinikten çıkan köpeklere hızla gelen otomobilin çarparak yoluna devam ettiği anlar yansıdı. - MERSİN