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Mersin'de Köpek Ölümünde İki Kız Çocuğuna Şikayet

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Mersin'de, iki kız çocuğunun bir cep telefonu dükkanında sevdiği pomeranian cinsi köpeğin ölümü sonrası köpeğe otopsi yapılacak. Köpeğin sahibi, kızlardan şikayetçi oldu ve polise ifade verdikten sonra kızlar serbest bırakıldı.

Mersin'de 2 kız çocuğunun bir cep telefonu dükkanında severken ölümüne neden olduğu iddia edilen pomeranian cinsi köpeğe otopsi yapılacak. Polisin kimliklerini tespit ederek gözaltına aldığı iki kız çocuğunun ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'ndeki bir cep telefonu dükkanında meydana gelen olayda, iddiaya göre, iki kız çocuğu cep telefonu satışı yapan dükkanının önünden geçerken kapıda bulunan pomeranian cinsi köpeği sevmeye başladı. Daha sonra kızlardan biri köpeği kucağına alarak sevmeye devam etti. Kızlar, bir süre sonra köpeği kapının önünde yere bırakıp el sallayarak dükkandan uzaklaştı.

Kız çocukları hakkında şikayetçi oldu

O sırada dükkandaki bir müşteri ile ilgilenen iş yeri sahibi Şahin Akat, kapının önündeki köpeğinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Kucağına aldığı köpeği veterinere götüren Akat, veterinerin köpeğin öldüğünü belirtmesi üzerine polis merkezine giderek kız çocuklarından 'köpeğini kasıtlı olarak öldürdükleri' iddiasıyla şikayetçi oldu. Akat'ın şikayeti üzerine Tarım ve Orman Bakanlığına kayıtlı ve değerinin 45 bin TL olduğunu belirtilen köpeğe otopsi yapılacağı öğrenildi.

Otopsi için köpeği mezarından çıkardı

Akat, olayın ardından polisin talebi üzerine köpeğini mezarından çıkararak otopsi yapılmak üzere polis ekiplerine teslim ettiğini söyledi. Olayın aydınlatılması için köpeğe otopsi yapılacağının söylendiğini belirten Akat, polisin kimliklerini tespit ederek gözaltına aldığı iki kız çocuğunun ise ifadeleri alındıktan sonra yaşları küçük olduğu için serbest bırakıldığını ifade etti. Akat, sürecin takipçisi olacağını kaydetti.

O anlar güvenlik kameralarına yansımıştı

Öte yandan, köpeğin öldüğü anlara ilişkin görüntüler, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki kız çocuğunun dükkanın kapısında bağlı halde olan köpeği kucaklarına alarak sevdikleri anlar ile köpeği yere düşürdükleri sırada hayvanın çırpındığı anlar yer aldı. Kız çocuklarının daha sonra yerde çırpınan köpeği tekrar kucaklarına aldıkları, bir süre süre sonra da kapının önünde yere bırakarak köpeğe el sallayıp uzaklaştıkları anlar görüntülere yansıdı. Ardından iş yeri sahibi Şahin Akat'ın köpeğinin yerde hareketsiz halde yattığını fark ederek kucağına aldığı görüldü. - MERSİN

Mersin'de Köpek Ölümünde İki Kız Çocuğuna Şikayet
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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