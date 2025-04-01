Mersin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Kafeye Daldı

Mersin'de sürücüsünün manevra yaptığı sırada kontrolden çıkan otomobil bir iş yerine daldı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çiftçiler Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün, dönüş yapmaya çalışan başka bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir kafeye girdi. Kazada kafedeki masa ve sandalyeler hasar görürken, masada oturan müşteriler yara almadan kurtuldu. Opel marka araçta da küçük çapta hasar meydana geldi.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan yaralanan kimsenin olmadığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki Opel marka otomobilin, önündeki araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak iş yerine girdiği anlar yer aldı. - MERSİN