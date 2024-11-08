Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Konaklama Tesislerine Denetim: Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin'de Konaklama Tesislerine Denetim: Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de polis, konaklama tesislerine yönelik denetimlerde bir aranan şahsı yakaladı ve çeşitli işletmelere toplamda 76 bin TL'yi aşkın ceza kesildi.

Mersin polisinin konaklama tesislerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, veri girişi yapılmamış aranan bir şahıs yakalandı. Bir işletmeye, 'anlık veri göndermemekten' 47 bin 303 TL, 5 işletmeye de 'çalışan kimlik bildirimi yapmamaktan' toplam 28 bin 945 TL ceza uygulandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 44 ekip ve 143 personelin katılımıyla il merkezinde 35 konaklama tesisi, otel ve pansiyona yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde; bir işletmeye, anlık veri göndermemekten 47 bin 303 TL, 5 işletmeye de çalışan kimlik bildirimi yapmamaktan toplam 28 bin 945 TL ceza uygulanması için yasal işlem başlatıldı. Konaklama girişi yapılmayan bir şahsın GBT sorgulamasında ise Mersin Asliye Ceza İlamat Masasınca 2 dosya kapsamında aranması olduğu anlaşıldı.

Mersin Polis Teşkilatının halkın huzur ve güveni, asayişin temini için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı

 Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?

"Kardeşin annen ile amcanı ilişkiye girerken görse ne yapardı?"
Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini %44'e yükseltti

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı! KAR YAĞACAK MI 2024? İstanbul'a kar yağışı ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.