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Mersin'de Kokain Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Kokain Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'de jandarma ekipleri, yurt dışından getirilen kokainler ile ilgili başlattıkları operasyonda 20 şüpheliyi yakaladı. 12 şüpheli tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin belirli zamanlarda yurt dışından yük gemileri aracılığıyla kente getirilen kokainlerle ilgili yaptığı çalışmada 20 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekvador ve Kolombiya'dan gemiler aracılığı ile yüklü miktardaki kokaini Mersin Limanı'na getiren ve yurt içine sokan şüphelilerle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kokaini satarak ticaretin yapan ve elde edilen parayı bir döviz bürosu aracılığıyla yurt dışına transfer eden 3'ü yurt dışında 23 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası çalışan suç örgütünün çökertilmesi amacıyla operasyon yapıldı. Mersin ve İstanbul'da yapılan 5 ayrı operasyon da 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Yurt dışında bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Politika Ev hapsi Jandarma Güvenlik 3-sayfa mersin Suç

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