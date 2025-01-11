Mersin'de Kepek Yüklü Tır Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yem yapımında kullanılan kepek yüklü tır kaza yaptı, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyol Pozantı-Tarsus istikameti Damlama bölgesinden inerken, F.E.'nin sürücülüğünü yaptığı yem yapımında kullanılan kepek malzemesi yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpıp yan yattı. Olay sonrası bölgeye sağlık, Büyükşehir itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Sürücü F.E.'nin yaralandığı ve tedavi altına alındığı kaza sonrası, bölgede trafik akışı geçici olarak kontrollü şekilde sağlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN