Mersin'de kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada saksıda kenevir yetiştiren bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ilçesi Güleç Mahallesi'nde bir şahsın evinde ve bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli E.Y. yakalanırken, yapılan aramada saksılara ekilmiş hint kenevirleri, kenevir tohumları ile kubar esrar ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli adli işlemlerin yapılması için jandarmaya götürüldü. - MERSİN