Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Kenevir Üretimi Yapan Şüpheliler Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de orman ve bahçede kenevir ekimi yaparak uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Mersin'de orman ile bahçede kenevir ekip çatı katında kurutarak satan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesine çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Çamlıyayla ilçesinde 2 şahsın ormanlık alan ve bahçe içerisine kenevir bitkisi ekimi yaparak imal ettiklerini belirledi. Ürettikleri uyuşturucunun ticaretini yapan 2 şahsı takibe alan ekipler düzenlediği operasyonlarla şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 815 gram kubar esrar, 170 kök kenevir, 712 gram kenevir tohumu, bir miktar bonzai, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 297 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Kenevir Mersin Bahçe Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı

 ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi

ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi

 Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki

Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki

 Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title