Mersin'de Keman Sanatçısının Ölümüne Neden Olan Sürücüye 9 Yıl Hapis İsteniyor

Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan tutuklu sürücü hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma 30 Ekim'e ertelendi.

Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un hayatını kaybetmesine neden olan tutuklu sürücü hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.H.Ç. (27), genç sanatçının annesi Övül ve babası Mahmut Akyol ile taraf avukatları katıldı. Bir önceki duruşmada alınan kararla 'kaza yerinde keşif' yapıldığı belirtildi. Ardından savcıdan esasa ilişkin mütalaası istendi. Savcı mütalaasında tutuklu sürücü hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istedi. İstenilen cezaya karşı, sanık avukatları süre istedi. Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

Olayın geçmişi

25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Laçin Akyol'a, İ.H.Ç. idaresindeki 33 CBR 05 plakalı otomobil çarpmıştı. Ağır yaralanan genç keman sanatçısı, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, ailesi de organlarını bağışlama kararı almıştı.

Kazanın ardından 26 Ocak'ta yakalanarak hakkında 'ev hapsi' kararı verilen sürücü, daha sonra savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanmıştı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
