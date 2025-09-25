Mersin'de Keman Sanatçısı Laçin Akyol'un Ölümüne Neden Olan Sürücünün Yargılanmasına Devam Edildi

Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un hayatını kaybetmesine neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.H.Ç. (27), genç sanatçının annesi Övül ve babası Mahmut Akyol ile taraf avukatları katıldı. Sanık, önceki duruşmalarda yaptığı savunmasını yineleyerek tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, tarafları dinledikten sonra sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca bir önceki duruşmada alınan 'kaza yerinde keşif yapılması' kararını hatırlatarak davayı ileri bir tarihe erteledi.

25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan Laçin Akyol'a, İ.H.Ç. idaresindeki 33 CBR 05 plakalı otomobil çarpmıştı. Ağır yaralanan genç keman sanatçısı, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, ailesi de organlarını bağışlama kararı almıştı.

Kazanın ardından 26 Ocak'ta yakalanarak hakkında 'ev hapsi' kararı verilen sürücü, daha sonra savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanmıştı. - MERSİN