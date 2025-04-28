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Mersin'de Kaza: Otomobil Ters Döndü, Sürücü Hafif Yaralandı

Mersin'de Kaza: Otomobil Ters Döndü, Sürücü Hafif Yaralandı
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Mersin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil kaldırıma çarparak ters döndü. Sürücü hafif yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mersin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kayarak kaldırıma çarpıp ters döndü. Sürücünün hafif yaralandığı, çevredekilerin korktuğu kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Yenişehir İlçesi Barbaros Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 NSA 81 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atarak ters dönen otomobilin hafif yaralanan sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıktı. O anda çevredekiler kazanın şokuyla önce korktu, ardından da da bir kaç saniyelik şoktan sonra yardıma koştu.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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