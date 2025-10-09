Haberler

Mersin'de Kaza: Beton Bariyere Çarpan Araçta 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mersin'de kontrolden çıkarak otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobilde 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Tarsus ilçesinde meydana geldi.

Kaza, Tarsus ilçesinde meydana geldi.

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Adana batı gişelerinde meydana geldi. Mehmet Rayhan'ın (73) kullandığı 01 SS 276 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak gişelerdeki beton bariyere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü Mehmet Rayhan ile yanındaki Hürü Rayhan'ın (72) hayatını kaybettiği belirlendi. Şahısların cenazeleri sıkıştıkları yerden çıkartılarak Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

