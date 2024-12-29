Mersin'de Kaza: 7 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Mut-Ermenek karayolu Kırkkavak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ermenek yönünden Mut'a seyir halinde olan M.Ü. sevk ve idaresindeki 33 ACR 787 plakalı Volkswagen marka kamyonet, karşı yönden gelen M.A. sevk ve idaresindeki 33 YA 818 plakalı Tofaş marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada kamyonet ve otomobilin sürücüsünün yanı sıra otomobilde bulunan C. Ü., E. Ü., Y. A., H. A. ve E. A. K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN