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Mersin'de Kayıp Kadın Cinayeti: Dini Nikahlı Eşi Tarafından Öldürüldü

Mersin'de Kayıp Kadın Cinayeti: Dini Nikahlı Eşi Tarafından Öldürüldü
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Mersin'de Aybeniz Top, birlikte yaşadığı dini nikahlı kocası Hasan F. tarafından para anlaşmazlığı yüzünden boğularak öldürüldü. Hasan F., televizyon programında kadını kayıp olarak aramıştı.

Mersin'de bir çocuk annesi Aybeniz Top, bir televizyon programında kayıp olarak arayan birlikte yaşadığı dini nikahlı kocası tarafından öldürüldü.

Olay, Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi 84002 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan F., birlikte yaşadığı resmi nikahı olmayan bir çocuk annesi Aybeniz Top ile para meselesi yüzünden tartıştı. Şüpheli tartışma sonrası kadını eşarpla boğarak öldürdü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Şüpheli Hasan F. ise kaçmak için gittiği otogarda yakalandı. Farklı suçlardan kaydı bulunan cinayet şüphelisinin kadının adına krediler çektiği ileri sürüldü.

TV programında kayıp diye aramış

İstanbul'da yaşayan Hasan F.'nin geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon programında, birlikte yaşadığı bir çocuk annesi Aybeniz Top'un kayıp olduğunu iddia ederek aradığı ortaya çıktı. Katıldığı programda birlikte yaşadığı kadınla ile ilgili 'önce kayıp ardından da kaçırılmış zorla tutuluyor' diyen cinayet zanlısı Hasan F.'nin yalanını ise televizyona çıkan Aybeniz Top ortaya çıkarmıştı. Aybeniz Top, katıldığı programda ilk eşinden ayrıldığını birlikte yaşadığı Hasan F.'den ise şiddet gördüğünü söylemişti.

Daha sonra ikilinin barıştığı ve Mersin'de Aybeniz Top'un boş olan babasının evinde yaşamaya başladıkları, cinayetin de orada işlendiği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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