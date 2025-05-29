Mersin'de Kayıp Genç Ölü Bulundu

Mersin'de Kayıp Genç Ölü Bulundu
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Tarsus ilçesinde kayıp olarak aranan 29 yaşındaki Uğur Genç'in cansız bedeni bulundu. Eşi Büşra Genç, kocasının bulunması için kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olarak aranan genç ölü bulundu.

Öğretmenler Mahallesi'nde ikamet eden 29 yaşındaki Uğur Genç, 25 Mayıs Pazar günü evden 'dışarıya çıkıyorum' diyerek arabasıyla ayrıldı. Genç, eve dönmeyince ailesi ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Hamile olduğu öğrenilen eşi Büşra Genç ise kocası Uğur Genç'in bulunması için polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Müracaat üzerine polis, şahsı bulmak için çalışma başlattı. Uğur Genç'in cansız bedeni bugün ilçeye bağlı Sucular Mahallesi'nde bulundu.

Aracı önünde yatmış halde bulunan Genç'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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