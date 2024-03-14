Mersin'de Kaybolan 1,5 Yaşındaki Çocuk Polis Tarafından Bulundu

Mersin'de anneannesi ile birlikte parkta oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk, bir gün sonra kaybolduğu bölgenin kilometrelerce uzağında polisler tarafından bulundu.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre anneanne Sibel Karatutlu, 12 Mart Çarşamba günü saat 19.00 civarında 1,5 yaşındaki torunu D.D.Ç'yi evlerinin yakınındaki parka götürdü. Karatutlu'nun bir anlık dalgınlığı sonrası D. ortadan kayboldu. Karartutlu, tüm aramalarına rağmen D.'yi bulamadı. Yakınlarını arayarak çocuğu bulmaya çalışan anneanne, sonuç alamayınca polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Çocuğun nasıl kaybolduğunu anlatırken, çocuk bulundu

Kayıp çocuğun annesi olduğunu belirten anneanne Karatutlu, bulunması için çağrıda bulundu. Akkent Mahallesi Muhtar Adayı Suna Güngör de çocuğun bulunması için sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptı. Bir gün sonra çocuğun kaybolduğunu belirttiği parkta gazetecilere açıklama yaparken, Güngör'ün telefonuna çocuğun bulunduğu haberi geldi. Mezitli Polis Merkezinden arayan görevli bir polis, çocuğun bulunduğunu ve karakola gelmeleri gerektiğini söyledi. Olayın doğruluğunu teyit etmeye çalışan Karatutlu ise polisten görüntülü arayarak çocuğun bulunduğundan emin olmak istedi. Bunun üzerine polis memuru görüntülü arayarak, çocuğu Karatutlu'ya gösterdi.

Gelişmeler üzerineKaratutlu, yanına kızı L.Ç.'yi de alarak polis merkezine gitti. Polis merkezinde çocuğuna kavuşan aile mutluluk yaşarken, çocuğun L.Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Çocuğu bulan polis ekipleri, çocuğun ailesine teslim edilmesi için gerekli çalışmaları başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken kaybolduğu bölgeden kilometrelerce uzakta bulunan çocuğun geceyi nerede ve nasıl geçirdiğine yönelik bir açıklama yapılmadı. - MERSİN