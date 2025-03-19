Mersin'de Kayarak Yolu Kapatıp Kuyruk Oluşturan Tanker, Vatandaşlar Tarafından İtildi
Mersin-Antalya D-400 karayolunda kayarak yolu kapatan gaz yüklü tanker, vatandaşların yardımıyla itinildi. Uzun kuyruklar oluşturan olay, sürücüler ve yolcuların birlikte çalışmasıyla çözüldü.
Mersin'de yolda kayarak şeridi kapatan ve uzun kuyruk oluşmasına neden olan tankeri vatandaşlar iterek çekti.
Olay, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Aydıncık ile Bozyazı ilçeleri arasındaki tüneler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gaz yüklü tanker yağışlı havada kayarak yolu kapattı. Kapanan yolda yüzlerce araç kuyruk oluşturdu. Uzun süre trafiğin açılmasını bekleyen vatandaşlar, sorun çözülmeyince olaya imece usulü el attı. Sürücüler ve yolcular araçlardan inerek el birliğiyle tankeri iteleyip yolu açtı. O anlar ise cep telefonu kameraları ile kayıt altına alındı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa