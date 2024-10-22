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Mersin'de Kavşakta Dikkatsizlik Kazaya Neden Oldu

Mersin'de Kavşakta Dikkatsizlik Kazaya Neden Oldu
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Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana gelen iki ayrı kazada, dikkatsiz sürücülerin hataları güvenlik kameralarına yansıdı. Kazalarda 2 kişi yaralandı.

Mersin'de kavşaktan dikkatsiz geçen ve dönüş yapan araç sürücüleri kazaya neden olurken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazalar, Mersin- Antalya D-400 kara yolunda Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 'U' dönüşü yapan 33 AJC 597 plakalı otomobil ile 34 GRG 943 plakalı araç çarpıştı. Aynı bölgede benzer bir kaza daha yaşandı. Kavşaktan geçmek için hareket eden hafif ticari araca, ana yoldan gelen bir otomobil çarptı. Kazalarda 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Bölgede jandarma ekipleri tedbir alıp inceleme yaparken, itfaiye de gaz sızıntısına karşı otomobillerden birine gerekli müdahaleyi yaptı.

Her iki kaza anı da güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler dikkatsizlikleri gözler önüne serdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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