Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Kavga Sırasında Silah ve Araçla Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Kavga Sırasında Silah ve Araçla Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma sırasında bir sürücünün aracını kalabalığın arasına sürmesi ve bir kişinin silah kullanarak diğer gruptan birini yaralaması sonucu iki şüpheli tutuklandı.

Mersin'de iki grup arasında çıkan tartışma sırasında aracını kalabalığın arasına süren sürücü ile kavga sırasında silah kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park'ta meydana gelen olayda, laf atma meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıkmış, kavga sırasında bir şahıs aracını kalabalığın üzerine sürerken, bir kişi de tabanca ile ateş ederek taraflardan birini ayağından yaralamıştı.

Görüntüleri sosyal medyada da yayınlanan ve büyük tepki çeken olayın ardından çalışma başlatan polis, araç sürücüsü Serhat A. ile silahı kullanan Mehmet Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Yenişehir Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa mersin Kavga Hukuk Suç

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Neredeyse aynı! A Parti'nin logosu, Necmettin Erbakan'ın MSP'sini akıllara getirdi

A Parti'nin logosu, Erbakan'ın partisini akıllara getirdi

 İşte Yenidoğan çetesinin hesaba katmadığı o plan! Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş

Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş
CHP'li Başarır: Erdoğan üniversitede dersime girdi, 'Ne avukat olacaksın manken olsana' dedi

Erdoğan'dan üniversitede dersine girdiği CHP'li Başarır'a çok konuşulacak tavsiye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Ekim Çubuk, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 28 Ekim Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Ekim Karatay, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Esra Erol Avukat Hülya neden yok, Hülya Kuran ayrıldı mı, Umreye mi gitti, ne zaman dönecek? Ballon d'Or'u Rodri mi kazandı? Kızılay Haftası ne zaman? Vatan Caddesi kapalı mı 29 Ekim? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Ekim Urla, Torbalı, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.