Mersin'de Kavga Sırasında Silah ve Araçla Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma sırasında bir sürücünün aracını kalabalığın arasına sürmesi ve bir kişinin silah kullanarak diğer gruptan birini yaralaması sonucu iki şüpheli tutuklandı.
Mersin'de iki grup arasında çıkan tartışma sırasında aracını kalabalığın arasına süren sürücü ile kavga sırasında silah kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park'ta meydana gelen olayda, laf atma meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıkmış, kavga sırasında bir şahıs aracını kalabalığın üzerine sürerken, bir kişi de tabanca ile ateş ederek taraflardan birini ayağından yaralamıştı.
Görüntüleri sosyal medyada da yayınlanan ve büyük tepki çeken olayın ardından çalışma başlatan polis, araç sürücüsü Serhat A. ile silahı kullanan Mehmet Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN
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