Mersin'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan toplamda 24 yıl hapis cezası olan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ayrıca, Yenişehir'de dolandırıcılıktan aranan bir diğer şahıs da ele geçirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timlerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Tarsus ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 aydır aranan bir şahıs, gizlendiği adreste yakalandı.
Ekiplerin yaptığı bir başka operasyonda ise Yenişehir ilçesinde 'dolandırıcılık' suçundan hakkında 10 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir başka şahıs daha yakalanarak cezaevine teslim edildi. - MERSİN