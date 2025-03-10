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Mersin'de Kasklı Şüpheli Park Halindeki Aracı Ateşe Verdi

Mersin'de Kasklı Şüpheli Park Halindeki Aracı Ateşe Verdi
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde kask takarak park halindeki bir aracı ateşe veren şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı. Olay sonrasında polis şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Mersin'de kask takan bir şüpheli, park halindeki aracı ateşe verdi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, gece yarısı merkez Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kafasında kask takılı şüpheli bir şahıs, park halindeki hafif ticari aracın yanına geldi. Araca yanıcı bir madde döken şüpheli, daha sonra ateşe verdi. Parlayarak alev alan araç yanmaya başlarken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra çevredekiler yangını fark ederek müdahale etti. Yangın söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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