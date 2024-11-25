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Mersin'de Karla Mahsur Kalan Aile Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Mersin'de Karla Mahsur Kalan Aile Jandarma Tarafından Kurtarıldı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, yanlış yönlendirme sonucu karla kaplı bir yola giren 3'ü çocuk 6 kişilik aile, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilleriyle kara saplanıp mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay ilçeye bağlı Toros Mahallesi'nde 2000 rakımdaki Abat bölgesinde yaşandı. Otomobilleriyle Mardin'den Konya'ya gitmeye çalışan aile, kullandıkları dijital yol kılavuzunun yönlendirmesiyle karla kaplı Mersin Erdemli-Karaman Ayrancı yolu'na girdi. Araçlarının kara saplanması ile mahsur kalan aile jandarma ekiplerini arayıp yardım istedi.

Güzeloluk Jandarma Komutanlığı ekipleri araç ve iş makinesiyle bölgeye ulaşarak önce 3'ü çocuk 6 kişi kurtardı. Jandarma sonra da otomobili iş makinesi ile karlı ve buzlu bölgeden çıkardı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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