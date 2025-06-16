Mersin'de Karavan Minibüs Kamyonete Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'de Karavan Minibüs Kamyonete Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği karavan minibüsün kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği karavan minibüsün kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.A. (68) idaresindeki A AA 330 plakalı karavan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu H.Ü. (52) yönetimindeki 50 AFC 696 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile yanında bulunan Sultan Bozkurt (53) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Bozkurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza yerinde güvenlik güçlerinin incelemesi sonrası araçlar çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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