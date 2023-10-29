Mersin'de kanala düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde kanala düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Burunucu Mahallesi Çatal Köprü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hidayet Koptur'un yönetimindeki 34 GNM 621 plakalı otomobil, sulama kanalına düşerek ters döndü. İçerisi su dolan araçtan çıkmayı başaramayan sürücü Hidayet Koptur, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Araç ve sürücüsü vinç yardımı ile kanaldan çıkartılırken, itfaiye ekipleri kaza esnasında araçta başka birinin daha olma ihtimaline karşı kanal içerisinde arama yaptı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.