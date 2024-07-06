Mersin'de Kamyonun Kopardığı Elektrik Hattı Yangına Neden Oldu
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kamyonun damperi elektrik hattını kopardı ve çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Olayda örtü yangını yaşandı ancak vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyon damperi elektrik hattını kopardı, çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu.
Olay ilçe merkezine 40 kilometre mesafede bulunan Harfilli Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yük taşıdığı belirtilen kamyonun damperi mahalle arasındaki elektrik hattını kopardı. Kopan elektrik telinden etrafa saçılan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Rüzgarında etkili olduğu anda alevler hızla evlere doğru ilerleyince panik yaşandı. Örtü yangını vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. - MERSİN