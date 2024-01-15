Mersin'de Kamyonetin Ezdiği Köpek Yaralı Kurtuldu

Mersin'de kamyonetin ezdiği bir köpek yaralı kurtulurken, o anlar ve aracın durmadan yoluna devam etmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bakım evine alınan köpeğin bir yıl önce de tüfekle vurulduğu için arka sağ bacağını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Tarsus ilçesi Yunus Emre Mahallesi Karabucak mevkiindeki Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi'nin önünden geçen yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir yıl önce tüfekle vurulduğu için arka bacaklarından birini kaybeden, ardından bakım evinde bakılmaya başlanan köpeğe bu kez bir araç çarptı. Barınak önündeki yolda görevlilerin 'Mutlu' ismini verdiği köpek yattığı sırada bir kamyonet köpeğe çarptı ve iki tekerle kısmen üstünden geçti. Araç sürücüsü durmadan yoluna devam ederken, yaralanan köpek bakım evi veterineri ve görevlileri tarafından içeri alınarak müdahalesi yapıldı. Hayati tehlikeyi atlatan köpeğin gözetimde tedavisinin süreceği belirtildi.

Engelli köpeğe tedavi işlemlerini gerçekleştiren Tarsus Belediyesi Veteriner Hekimi Nuri Tehneldere, "Patili dostumuz Mutlu, 12 Ocak Cuma günü saat 11.45 civarı bir vatandaş tarafından eziliyor ve vatandaş tüm uyarılara, bağırmalara rağmen durmuyor. Köpeğin halini bile merak etmeden yoluna devam ediyor. Biz köpeği 12 Ocak günü tedavi altına aldık. Bugün dördüncü gün Mutlu çok daha iyi, yani hayat riskini büyük oranda atlattı. Yani bu hayvan yaşayacak diyebiliriz artık. Zaten engelli olduğu için sağ arka ayağı yok ama şu an biz burada tedavisini tamamen Tarsus Belediyesi olarak üstlendik. Kendi kendimize köpeğimizi tedavi ettik. Eğer sahiplenmek isteyen olursa Mutlu'yu sahiplendirebiliriz" dedi. - MERSİN