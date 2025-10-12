Haberler

Mersin'de Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, yağışla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyonet şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Esenpınar Mahallesi Ağlıca mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdemli istikametine seyreden A.T. yönetimindeki elma yüklü 33 VG 386 plakalı kamyonet, yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçtaki yolcular S.T. ve H.P. yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
